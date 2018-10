Actualidade

Um acidente com um autocarro da STCP e uma viatura ligeira na rua do Campo Alegre, no Porto, causou hoje dez feridos, disse à Lusa fonte do Batalhão de Bombeiros.

No local estão dez ambulâncias e dois carros de bombeiros, bem como outras viaturas, estando no socorro às vítimas o Batalhão de Bombeiros do Porto, os Bombeiros Voluntários do Porto, bem como o INEM.

Do acidente resultaram sete feridos ligeiros e três graves, sendo que oito deles estão a ser encaminhados para o Hospital Santo António, um para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e uma criança para o Hospital São João, confirmaram as autoridades de socorro.