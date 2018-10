OE2018

O Estado arrecadou 32,8 mil milhões de euros em impostos entre janeiro e setembro, mais 1,7 mil milhões do que em igual período do ano passado, revela a síntese de execução orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O aumento de 5,4% da receita fiscal até setembro, mais do dobro do crescimento da despesa (de 2,2%), explica o excedente orçamental em contas públicas de 1,3 mil milhões de euros registado nos primeiros nove meses do ano.

Segundo detalha a DGO, a receita fiscal registou um aumento de 1.675,4 milhões de euros, totalizando 32.777 milhões de euros em impostos até setembro.