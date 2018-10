Actualidade

Um acidente com um autocarro articulado da STCP e uma viatura ligeira na rua do Campo Alegre, no Porto, causou hoje 11 feridos, disse à Lusa fonte do Batalhão de Bombeiros.

Inicialmente, o número de vítimas avançado tinha sido de dez, mas o comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos marques, especificou que o total de feridos foi de 11.

No local estão dez ambulâncias e dois carros de bombeiros, bem como outras viaturas, estando no socorro às vítimas o Batalhão de Bombeiros do Porto, os Bombeiros Voluntários do Porto, bem como o INEM.