Actualidade

O Sporting sofreu hoje a primeira derrota na presente edição da Liga Europa de futebol, ao perder no estádio José Alvalade com os ingleses do Arsenal por 1-0, em jogo da terceira jornada do grupo E.

O único golo da partida foi anotado aos 77 minutos, por intermédio de Welbeck.

Com este triunfo, os 'arsenalistas' lideram o grupo com nove pontos, sendo seguidos pelo Sporting com seis, enquanto os ucranianos do Vorskla Poltava, que hoje venceram em casa do Qarabag por 1-0, seguem em terceiro com três e os azeris são quartos sem qualquer ponto.