Actualidade

O secretário de Estado das Autarquias Locais anunciou hoje, no parlamento, que o diploma setorial da educação, no âmbito da descentralização de competências para as autarquias, está "consensualizado" com os municípios e será aprovado no próximo Conselho de Ministros.

"Temos um diploma, digamos, consensualizado e pronto a ser analisado em Conselho de Ministros", revelou Carlos Miguel, acrescentando esperar que, na próxima semana, o Governo aprove a "redação final" do diploma setorial da educação.

O governante, que falava numa audição do grupo de trabalho parlamentar de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação, assegurou que a proposta de diploma foi hoje consensualizada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).