Actualidade

A análise do genoma completo de 32 tigres revelou seis subespécies geneticamente distintas, segundo um estudo publicado hoje na revista "Current Biology".

Atualmente, salienta a revista, existem no mundo menos de 4.000 tigres em estado selvagem, com os esforços para proteger esses animais a chocarem com a incerteza sobre se representam seis, cinco ou apenas duas subespécies.

A investigação agora divulgada confirma a existência de seis subespécies identificadas, que incluem o tigre de Bengala, o tigre de Amur, o tigre do sul da China, o tigre de Sumatra, o tigre da Indochina e o tigre da Malásia. Três outras subespécies de tigres já estão extintas.