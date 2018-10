Actualidade

A secretária de Estado da Cultura, Ângela Carvalho Ferreira, disse hoje que a ampliação do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, que está a ser preparada, valoriza a dimensão do pintor "como um símbolo do panorama artístico nacional".

"Esta iniciativa, centrada no alargamento e requalificação da estrutura técnica do museu, valoriza a dimensão de Amadeo como um símbolo do panorama artístico nacional e, ao mesmo tempo, numa ótica que nos interessa particularmente, aumenta a visibilidade local na sua dimensão cultural, social e económica", afirmou.

A governante falava na sessão solene realizada nos paços do concelho que evoca o centenário da morte do pintor modernista, natural de Amarante, cidade onde existe um museu municipal com o seu nome, com algumas das suas obras, e que a câmara vai remodelar e ampliar.