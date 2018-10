Actualidade

Os organizadores do protesto de hoje das forças de segurança deram por terminada a manifestação às 20:45, mas continua o medir de forças entre os polícias à civil e os colegas fardados em frente à Assembleia da República.

Várias filas de elementos do Corpo de Intervenção da PSP, compostas por dezenas de agentes, ocupam a escadaria do parlamento para evitar que os manifestantes rompam o cordão policial e entrem no edifício.

Pelas 21:10 mantinha-se a tensão no local, depois de há cerca de uma hora atrás grupos de manifestantes terem derrubado as grades de segurança que os impediam de subir as escadarias do parlamento.