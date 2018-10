Actualidade

O antigo presidente da SATA António Cansado afirmou hoje não perceber o processo de alienação de 49,9% do capital da Azores Airlines e que a reestruturação financeira do grupo é a única solução que se impõe.

"Eu ainda não consigo perceber esta privatização de 49% do capital social da Azores Airlines, sendo as condições do caderno de encargos de tal forma leoninas e tão negras que me é difícil perceber que haja alguém com apetência para adquirir o capital. Sendo minoritário é difícil", declarou o gestor.

O presidente do conselho de administração do grupo SATA de 1997 a 2007, considerado o pai da SATA Internacional, hoje Azores Airlines, foi ouvido na quinta-feira na Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.