Actualidade

Timor-Leste tem condições e recursos próprios disponíveis para investir paralelamente nas infraestruturas e na sua população, e deve fazê-lo porque é um "país rico onde há demasiados pobres", disse à Lusa um responsável do Banco Mundial.

"O que estamos a tentar convencer o Governo é de que o enfoque apenas no lado das infraestruturas não é suficiente. De que o Governo poderia e deveria, na nossa opinião, investir mais nas pessoas. Tanto o capital físico como o humano são importante se o país tem condições para responder às duas necessidades com suficientes recursos", disse à Lusa o diretor do Banco Mundial para a Indonésia e Timor-Leste, Rodrigo Chaves.

Em entrevista à Lusa, durante uma visita a Díli, Chaves disse que o Banco Mundial continuará a responder ao interesse de Timor-Leste em ter apoio no setor das infraestruturas, explicando que a instituição "triplicou a disponibilidade de financiamento bonificado, de 30 para 90 milhões [de dólares, 79 milhões de euros]".