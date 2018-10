Actualidade

A oitava edição do festival Semibreve começa hoje, em Braga, e até domingo vai receber, em quatro espaços da cidade, artistas como Telectu, William Basinski, Grouper ou Laetitia Morais.

Hoje, às 21:30, a sala principal do Theatro Circo recebe o concerto do projeto português Telectu, agora composto pelo cofundador Vítor Rua e por António Duarte, que assume o lugar de Jorge Lima Barreto, que morreu em 2011. Os Telectu vão tocar o álbum "Belzebu" e a primeira metade de "Off Off".

Às 22:50, no mesmo espaço, atua o norte-americano William Basinski, responsável por trabalhos icónicos do minimalismo eletrónico como "The Desintegration Loops", seguindo-se a estreia em Portugal de Qasim Naqvi, no pequeno auditório do Theatro Circo.