Actualidade

O presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) foi suspenso de funções, na sequência de uma investigação sobre alegados crimes na gestão de pedidos de residência por investimento, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC), Jackson Chang ficou na quinta-feira sujeito às "medidas de coação de suspensão do desempenho de funções públicas e de proibição de saída de Macau".

Jackson Chang está a ser investigado por "crimes funcionais" na apreciação e autorização dos pedidos de imigração por investimento, referiu o comunicado do CCAC, que em julho já havia criticado a "falta de rigor" do IPIM na gestão destes pedidos.