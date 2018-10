Actualidade

O primeiro-ministro japonês afirmou hoje, em Pequim, ter esperança no estreitamento dos laços com a China, para que as relações passem da "competição à cooperação", numa referência a anos de tensão em torno de questões territoriais.

Shinzo Abe reuniu-se com o homólogo chinês, Li Keqiang, no Grande Palácio do Povo, na primeira visita bilateral de um líder japonês a Pequim em quase sete anos.

Li anunciou a assinatura de acordos entre firmas chinesas e japonesas, num valor conjunto de 18 mil milhões de dólares (15,8 mil milhões de euros), assinalando o "futuro brilhante" para a cooperação entre os dois países, numa altura em que a liderança de Donald Trump, nos Estados Unidos, ataca as práticas comerciais dos dois países asiáticos, rivais históricos.