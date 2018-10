Actualidade

Reitores das universidades lusófonas estão em Macau para desenvolverem programas de mobilidade de estudantes e professores, transferência de tecnologia e de investigação científica com entidades do ensino superior chinesas, disseram hoje à Lusa representantes das instituições.

"O que temos aqui é uma possibilidade de construção de uma plataforma multilateral que nos permita agregar disponibilidades e interesses de universidades", explicou à Lusa o reitor da Universidade do Minho à margem da 1.ª edição do Fórum dos Reitores das Instituições do Ensino Superior da China e dos Países da Língua Portuguesa.

"Esta plataforma deveria apostar essencialmente no desenho de iniciativas conjuntas na área da investigação científica em áreas consideradas relevantes", tal como "a mobilidade de investigadores", exemplificou Rui Vieira de Castro.