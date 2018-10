Brasil/Eleições

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro defende o uso de armas de fogo por civis e, à agência Lusa, o dono de uma loja de armas diz-se confiante com a possibilidade do aumento do comércio no setor.

No entanto, Thyago Pignataro, proprietário de uma empresa de armas localizada em Brasília, garante que o excesso de burocracia continuará a ser o maior entrave à aquisição de armas pela população.

"Acredito que haverá um aumento (da compra de armas) mas será pouco expressivo porque a nossa lei continua a valer e continua a ser uma das mais rígidas do mundo. (...)Mas acredito que mais pessoas conseguirão exercer esse direito de poder ter um arma para sua defesa", afirmou Thyago.