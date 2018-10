Brasil/Eleições

A liderança nas sondagens do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro as presidenciais do Brasil está a animar o mercado financeiro e o setor das armas e do agronegócio, duas bases de apoio da candidatura.

Um dos casos mais emblemáticos é o da fabricante de armas de fogo Taurus, cujas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (BR&FBovespa) saltaram quase 400% desde o início oficial da campanha em 16 de agosto.

O analista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Arthur Igreja explicou que este tipo valorização de ações da Taurus é habitual já que o mercado financeiro procura antecipar ganhos.