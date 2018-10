Brasil/Eleições

O candidato de presidencial de extrema-direita, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que o Brasil permanecerá no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, desde que o país tenha plena soberania sobre a Amazónia.

"Se alguém me escreve preto no branco" que não há questão do "triplo A, nem da independência de qualquer terra indígena, eu mantenho (o Brasil) no Acordo de Paris", referiu Bolsonaro numa conferência de imprensa no Rio de Janeiro.

O triplo A, é um projeto de corredor ecológico transnacional dos Andes ao Oceano Atlântico que atravessa a Amazónia e prevê a criação de uma vasta zona de proteção ambiental, ligando parques naturais, reservas indígenas e áreas de biodiversidade natural.