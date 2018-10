Actualidade

O Governo aprovou hoje uma verba de 500 milhões para os hospitais EPE pagarem as dívidas em atrasos aos fornecedores, anunciou o Ministério da Saúde, estimando que a dívida baixe para 350 milhões de euros no final do ano.

Até à primeira semana de novembro serão pagos 100 milhões de euros" e os restantes 400 milhões de euros serão pagos até ao final do ano, adianta o Ministério da Saúde em comunicado.

O Ministério sublinha que, "embora esta verba se destine exclusivamente ao pagamento de dívidas em atraso, a distribuição pelos vários hospitais foi realizada de forma transversal, contemplando também os hospitais com valores de dívida inferiores".