Actualidade

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) prolongou a presença da força de interposição, Ecomib, na Guiné-Bissau até setembro de 2019.

A informação foi avançada no comunicado do Conselho de Ministros guineense, reunido quinta-feira em Bissau, e distribuído hoje à imprensa.

O Conselho de Ministros congratulou-se com a "decisão da CEDEAO relativa à prorrogação do mandato das forças da Ecomib, estacionadas na Guiné-Bissau, por um período de nove meses, a contar de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2019", pode ler-se no documento.