Função Pública

A Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, e os museus nacionais dos Coches e Arqueologia, em Lisboa, estão hoje encerrados devido à greve na Função Pública, disse à agência Lusa fonte sindical.

De acordo com Catarina Simão, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, estes monumentos e museus na zona de Belém encontram-se encerrados devido à adesão dos trabalhadores à greve.

Relativamente ao Museu Nacional dos Coches, segundo a dirigente sindical, "estão encerrados tanto o novo museu como o antigo Picadeiro Real", precisou.