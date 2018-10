Actualidade

Portugal, à semelhança de toda a União Europeia, atrasa os relógios na madrugada de domingo, uma mudança que a Comissão Europeia quer eliminar no próximo ano, mas que o Governo português disse já pretender manter.

Na madrugada de 28 de outubro (domingo), a hora legal muda do regime de verão para o regime de inverno, de acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa.

"Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 02:00 atrasamos o relógio 60 minutos, passando para a 01:00", informa o Observatório.