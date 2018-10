Tancos

A comissão de inquérito ao furto de armas nos paióis de Tancos, em 2017, foi hoje aprovada por larga maioria no parlamento.

Na votação, apenas as bancadas do PCP e do PEV se abstiveram. O Bloco de Esquerda, que anunciara não se opor à comissão parlamentar de inquérito, optou por votar a favor.

O deputado socialista Filipe Neto Brandão vai presidir à comissão de inquérito.