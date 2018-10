Actualidade

O condutor de um veículo ligeiro morreu hoje carbonizado após a viatura se ter incendiado, na sequência de um despiste, no IC1, na zona de Canal Caveira, em Grândola (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da GNR.

O despiste da viatura, que se incendiou de seguida, ocorreu no sentido norte-sul (Lisboa-Algarve), ao quilómetro 597 do Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Grândola, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a fonte da GNR, a viatura ardeu por completo após o despiste, seguido de um "violento embate contra um pilar", tendo sido encontrada uma vítima no interior do carro.