Actualidade

A Cimpor assinou um contrato com o OYAK (Ordu Yardimlasma Kurumu) para a venda de todos os ativos que compõem a Unidade de Negócio de Portugal e Cabo Verde da Cimpor, anunciou hoje a empresa em comunicado.

Com este negócio, a cimenteira, que é, atualmente, detida pela brasileira Camargo Corrêa, aliena as três fábricas e as duas moagens de cimento, as 20 pedreiras e as 46 centrais de betão localizadas em Portugal e em Cabo Verde, refere, sem adiantar o valor da operação.

No comunicado, lê-se que "as atuais estruturas diretivas das áreas produtivas e dos serviços centrais da Cimpor em Portugal e Cabo Verde manter-se-ão em funções".