O novo nome escolhido pelo Governo para o cargo de vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) será divulgado "no próximo mês", disse hoje à agência Lusa o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes.

"Estamos de facto à procura de uma nova pessoa como vogal da administração da ERSE. Só divulgaremos esse nome depois de ter sido convidado, ter sido aceite e de o currículo ter sido aprovado pela CRESAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública]", disse João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética falava à agência Lusa à margem da sessão de apresentação do plano estratégico para o setor da fundição, que decorreu hoje no Porto.