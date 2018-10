Actualidade

PSD e PS aprovaram hoje, na Assembleia da República, em votação final global, uma proposta que autoriza o Governo a aplicar um novo regime sancionatório ao exercício da atividade da pesca comercial marítima.

A proposta de lei Governo, que diz assumir como objetivo principal "melhorar a eficácia do quadro legal regulamentador do exercício da pesca comercial marítima", teve os votos contra de todas as restantes bancadas do parlamento: CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN.

No diploma, o executivo socialista justifica as mudanças com base na necessidade de aplicação das regras da Política Comum das Pescas da União Europeia a que Portugal se encontra vinculado, a qual "implica assegurar que as atividades piscícolas e aquícolas contribuam para a sustentabilidade ambiental, económica e social a longo prazo".