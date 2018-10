Actualidade

A Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) criou a marca "Portugal By Beira Baixa", para a internacionalização dos produtos da região, que conta atualmente com a adesão de 20 produtores de queijo, mel e azeite.

"O projeto, cuja candidatura foi aprovada em 2016 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), recebeu um investimento de mais de 500 mil euros e teve como promotora a AEBB e, como parceiros, as associações de produtores de mel, queijo e azeite", explicou hoje, numa sessão pública realizada no mercado municipal de Castelo Branco, o presidente da AEBB, José Gameiro.

Este responsável sublinhou que a marca agora criada não se pretende sobrepor às marcas já existentes ou apagar o percurso que os produtores da região já trilharam.