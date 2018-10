Brasil/Eleições

Milhões de brasileiros são chamados a votar no domingo na segunda volta das eleições presidenciais, um escrutínio que polarizou o país, com cada um dos candidatos com mais de 40 por cento de índices de rejeição.

Polarização política, desilusão popular com o a corrupção e o descalabro do Estado numa campanha eleitoral recheada de polémicas em que as notícias falsas foram mais comentadas do que debates e propostas são as principais marcas da eleição presidencial, afirmou à Lusa Luiz Antonio Dias, historiador e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A campanha contrariou grande parte dos analistas que previam a eleição mais concorrida desde a redemocratização do país, em 1989, dado o envolvimento de políticos em escândalos de corrupção e os efeitos de uma grave crise económica.