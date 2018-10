Actualidade

Os indicadores económicos das empresas não financeiras em Portugal em 2017, conseguiram "aumentos expressivos", com destaque para o setor do alojamento e restauração, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os principais indicadores económicos do setor empresarial não financeiro registaram evoluções positivas face a 2016, com o volume de negócios, o VAB (Valor Acrescentado Bruto) e o Excedente Bruto de Exploração (EBE) a crescerem 8,6%, 7,7% e 8,1% em termos nominais, respetivamente (2,7%, 6,0% e 8,4% em 2016).

As sociedades do alojamento e restauração destacaram-se "como as que apresentaram crescimentos mais expressivos em 2017 na generalidade dos indicadores económicos, evidenciando aumentos de 16,5% no volume de negócios e de 20,4% no VAB", sinaliza o INE.