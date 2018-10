Actualidade

O Governo determinou e aprovou os regimes de apoio à proibição temporária das atividades de pesca da sardinha com recurso a artes de cerco, de acordo com uma portaria publicada hoje em Diário da República.

"A sardinha é um recurso de interesse estratégico para a pesca portuguesa, para a indústria conserveira, para as exportações de produtos de pesca e do mar e para a gastronomia nacional, sendo a gestão sustentável desta pescaria de maior importância", lê-se no diploma.

De acordo com o Governo, neste contexto, "considera-se necessária a adoção de uma medida de cessação temporária da atividade da frota de captura sardinha com ates do cerco, coincidindo com o período de reprodução da espécie [...] enquanto medida de conservação e proteção do recurso".