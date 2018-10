Tancos

O diretor-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM) disse hoje que o trabalho que esta estrutura policial tem vindo a fazer "vai provar a sua linha de profissionalismo e mostrar o seu valor".

Paulo Manuel Isabel, nomeado após a detenção do até agora responsável desta polícia, Luís Vieira, no âmbito do caso do desaparecimento de material de guerra dos paióis de Tancos, falava hoje aos jornalistas no final das cerimónias do 73.º aniversário da Polícia Judiciária.

Questionado sobre uma eventual descredibilização da PJM na sequência dos acontecimentos de Tancos, Paulo Isabel disse que quem conhece o seu trabalho "dá-lhe valor".