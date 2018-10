Actualidade

O Cravo Taskin do Museu Nacional da Música (MNM), em Lisboa, foi alvo de intervenção e volta a ser escutado no sábado, num recital de Kenneth Weiss, que preparou um programa especial sobre Barroco francês para este instrumento de 1782.

O cravista norte-americano, em declarações à agência Lusa, afirmou que vai apresentar um programa dedicado a 11 compositores do barroco francês, intitulado "Les Elements, Pièces de caractères", com obras marcadas pelo seu poder narrativo, na representação de objetos, ideias ou emoções.

O programa é constituído por obras de Rebel, Sainte-Colombe, Louis, Armand-Louis e François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Joseph Bodin de Boismoitier, Jean-Henri d'Angleterre, Jean François d'Andrieu, François d'Agnicourt e Louis-Claude Daquin, cobrindo um período que vai do barroco intermédio, no século XVII, à síntese tardia do século XVIII, contemporânea do cravo Taskin, do MNM.