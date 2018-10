Actualidade

A polícia federal norte-americana (FBI) avançou hoje que um pacote suspeito endereçado ao senador democrata do Estado de New Jersey Cory Booker foi intercetado na Florida e que tem a aparência de outras encomendas identificadas nos últimos dias.

Trata-se da 11.ª encomenda suspeita que as autoridades norte-americanas estão a investigar.

Nos últimos dias, vários pacotes suspeitos, todos potencialmente armadilhados, foram endereçados a políticos democratas e a várias personalidades críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, como foi o caso da ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial Hillary Clinton, do ex-Presidente Barack Obama ou do milionário e filantropo George Soros.