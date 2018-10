Actualidade

O comandante-geral da polícia angolana, Paulo de Almeida, anunciou hoje que a "Operação Resgate", que arranca em novembro para repor a autoridade do Estado, combate do crime, imigração ilegal e transgressões administrativas, terá um caráter "repressivo e pedagógico".

Paulo de Almeida, que falava durante uma formatura dos efetivos da corporação, que decorreu no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais de Angola, no distrito urbano do Camama, em Luanda, disse que o nível de criminalidade no país "ainda é preocupante".

Para o comissário-geral da polícia angolana, os níveis de crime no país registam-se, sobretudo, nas principais capitais das províncias, uma situação que, observou, a corporação "vai continuar a combater".