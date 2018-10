Actualidade

A Câmara de Vinhais já lançou três concursos para a construção de um centro escolar para substituir as escolas degradadas deste concelho do distrito de Bragança, mas tem-se deparado com a falta de interessados nas obras.

A empreitada é de 3,75 milhões de euros mais IVA e vai já no terceiro concurso público, lançado em setembro, para a execução dos trabalhos, depois de os dois anteriores terem ficado desertos.

A oposição no executivo liderado pelo PS veio hoje defender publicamente a alteração do projeto e anunciar que vai propor em reunião de Câmara que, em vez de um novo centro escolar, seja feita a reabilitação das escolas existentes, argumentando que ficaria mais barata.