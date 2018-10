OE2019

O debate, na generalidade, do Orçamento do Estado de 2019, no parlamento, vai ser aberto, na segunda-feira, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje à Lusa fonte governamental.

De acordo com a mesma fonte, caberá ao primeiro-ministro, António Costa, o discurso de encerramento, após a votação final global, que se realiza em 29 de novembro.

No segundo dia do debate, na generalidade, na terça-feira falam mais três ministros - Pedro Siza Vieira (Adjunto e da Economia) e Pedro Marques (Planeamento e das Infraestruturas).