O escritor David Machado edita esta semana "Não te afastes", o primeiro romance para os mais novos, sobre um rapaz que sobrevive a um furacão e à morte do pai, com a inusitada ajuda de uma cria de rinoceronte.

Autor de romances, contos, livros ilustrados para a infância, David Machado escreveu esta história a pensar no registo de uma banda desenhada, mas acabou por transformá-la num romance, como contou à agência Lusa.

"Interessou-me a situação de alguém estar sozinho, de enfrentar a destruição, de ultrapassar obstáculos. E pareceu muito interessante a ideia do rinoceronte e do furacão, do ponto de vista visual", explicou.