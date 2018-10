Actualidade

O Brasil contemporâneo, pelos olhos de autores de banda desenhada, está em destaque na 29.ª edição da Amadora BD, que é hoje inaugurada, dois dias antes das eleições presidenciais brasileiras, cujo resultado irá "afetar certamente o mundo inteiro".

"Era uma vez um país...maravilhoso" é a exposição central da 29.ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora, o Amadora BD, que é inaugurada hoje à noite no Fórum Luís de Camões e tem o Brasil como país convidado. "[O Brasil] foi escolhido tendo em conta o momento que vivemos no mundo", referiu o diretor do festival, Nelson Dona, em declarações à agência Lusa, acrescentando que "aquilo que acontecer no Brasil vai certamente afetar o mundo inteiro".

A mostra reúne trabalhos de "autores contemporâneos brasileiros, que falam de temas contemporâneos brasileiros, temas estruturantes e temas fraturantes".