Eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) estão a preparar iniciativas-piloto para tentar minimizar o fenómeno das "fake news" nas eleições europeias e legislativas de 2019, em Portugal.

Em declarações à agência Lusa, João Tiago Machado, porta-voz da CNE, afirmou que os primeiros contactos aconteceram esta semana, vão ser selecionadas entidades para colaborar nestas iniciativas que deverão passar por um simulacro no início do 2019.

O objetivo, acrescentou, é "tomar medidas cautelares para evitar ao máximo estes fenómenos" em ano de eleições, afirmou ainda, numa altura em que casos de "fake news" (ou notícias falsas) estão no centro do debate político nas eleições presidenciais no Brasil.