O comandante-geral da polícia angolana criticou hoje a postura de alguns agentes da corporação, sobretudo pelo "uso desordenado da farda" e por alguns deles ostentarem "barrigas avantajadas", alertando que tais presenças em público "ofuscam a autoridade policial".

"Às vezes, vejo que alguns camaradas parecem uns 'Trinitás', com as calças em cima. O atavio tem regras. A autoridade do polícia também vem na forma como nos vestimos e na nossa postura. O polícia deve cuidar do seu corpo, porque isso também traz autoridade", disse hoje Paulo de Almeida.

O comandante-geral da polícia de Angola, que falava hoje durante uma formatura que congregou mais de 4.000 efetivos no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais de Angola, em Luanda, exortou para uma "postura rigorosa" na utilização da farda.