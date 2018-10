Actualidade

O edifício do futuro Paços do Concelho da Câmara da Trofa vai custar 8,9 milhões euros e a sua construção, 20 anos depois da elevação a concelho, acaba com o facto de ser o único município sem sede.

Comparticipado em 900 mil euros pelo Portugal 2020, o projeto do arquiteto local José Carlos Nunes Oliveira hoje anunciado publicamente desenvolveu-se a partir da antiga fábrica da "Indústria Alimentar Trofense", adquirida pela autarquia em 2016.

Segundo a autarquia, o "concurso público internacional será lançado dentro de dias" para que as "obras possam arrancar no primeiro trimestre de 2019", com um "prazo de execução de 22 meses".