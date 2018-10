Brasil/Eleições

O jurista brasileiro Ingo Wolfgang Sarlet afirmou hoje, em entrevista à Lusa, que os sistemas partidário, eleitoral e federativo do Brasil devem ser alvo de ajustes "indispensáveis", justificando que atualmente se elege "quem não se queria eleger".

Ingo Sarlet, que falava à Lusa, em Lisboa, à margem de um debate sobre os desafios político-constitucionais no Brasil, em que participou hoje, considerou que esta é uma posição cada vez mais defendida no país, alegando que o atual modelo favorece o populismo e elege representantes que, à partida, não seriam eleitos.

"Eu e muita gente entendemos, há muito tempo já, que alguns ajustes são indispensáveis, tanto no sistema partidário, quanto no sistema eleitoral, como no sistema federativo, para que se possa eventualmente conseguir, com uma nova perspetiva, um processo político democrático", disse Sarlet.