Actualidade

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai ter um orçamento de 178 milhões de euros para 2019, ano em que pretende diminuir a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), anunciou hoje o presidente da autarquia.

"O facto de termos passado [as contas] ao verde permite-nos ter contas em ordem. Também conseguimos mais poupança em juros, pelo que nos é possível dar aos cidadãos mais medidas de justiça social", disse Eduardo Vítor Rodrigues ao apresentar o orçamento e plano de atividades para o próximo ano, proposta que será discutida e votada em reunião de Câmara segunda-feira.

Um dos destaques do documento é a diminuição do IMI, passando a taxa atual de 0,44 para 0,43, o que corresponde a um impacto nas contas do Município de 3,5 milhões de euros, indicou o autarca socialista.