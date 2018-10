Actualidade

A ministra da Cultura realçou hoje o "impacto social e económico" que as Artes têm na sociedade, apontando a Casa da Música, no Porto, como um exemplo de "instrumento de promoção social", que se reflete na sociedade.

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma reunião com o Conselho de Fundadores da Casa da Música, Graça Fonseca, que ocupa o cargo há cerca de dez dias, destacou o "exemplo" daquela estrutura, resultante da Capital Europeia da Cultura Porto 2001, também na forma de "reunir parceiros públicos e privados" na promoção da Arte.

"A Arte tem um impacto social importante e um impacto económico importante. A Cultura é importante porque nos dá bem-estar, nos faz seres humanos melhores, nos dá uma sociedade mais coesa, mais aberta, mais cosmopolita. Mas também é importante como algo com um impacto muito importante no domínio da sociedade e no domínio económico", afirmou Graça Fonseca naquela que foi a segunda visita ao Porto em dez dias, como fez questão de realçar.