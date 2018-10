Brasil/Eleições

Pequenos grupos de apoiantes do candidato à presidência do Brasil Fernando Haddad, e até mesmo artistas consagrados do país, estão a realizar uma campanha para convencer brasileiros indecisos e também para 'virar' votos que seriam, potencialmente, do candidato Jair Bolsonaro.

Nesta sexta-feira, a campanha tornou-se viral nas redes sociais, com a divulgação de vídeos e fotos em que as atrizes Letícia Sabatella, Luisa Arrais e Letícia Colin e os atores Enrique Diaz e Paulo Betti surgem a falar com populares no Rio de Janeiro, oferecendo café e bolo para conversar e tentar ganhar votos a favor do candidato Haddad (PT, esquerda).

Num dos vídeos que tem circulado na Internet, Paulo Betti aparece no metro do Rio de Janeiro com uma camisola vermelha e um adesivo do Partido dos Trabalhadores (PT) dizendo "até domingo vai sair na rua" para 'virar' votos.