Actualidade

A líder do Bloco de Esquerda considerou hoje "inaceitável" a situação dos cerca de 500 trabalhadores da Soares da Costa que permanecem em inatividade a aguardar a resolução do Processo Especial de Revitalização e exigiu a intervenção do Parlamento.

Catarina Martins, que esta tarde reuniu com algumas dezenas de trabalhadores da Soares da Costa junto ao Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, recordou que estas pessoas "não podem recorrer ao fundo de garantia salarial, não podem recorrer ao subsídio de desemprego e não podem procurar outro trabalho", algo que, disse, "é insustentável".

"O PER [Processo Especial de Revitalização] foi aprovado pelo tribunal e teve acompanhamento do Governo. Foi apresentada uma garantia bancária para o pagamento dos salários que nunca se verificou e entretanto a empresa está a alienar património. É o momento tanto da Justiça como do Governo perguntarem à Soares da Costa como é que é possível não estarem a cumprir nada do que estava acordado", defendeu a líder dos bloquistas.