Actualidade

A queda recente do Benfica no 'ranking' europeu levou Rui Vitória a defender o seu registo nas provas europeias, antes da visita ao Belenenses, no sábado, para a oitava jornada da I Liga de futebol.

Na sequência do desaire (1-0) de terça-feira com o Ajax, em Amesterdão, para a terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico dos 'encarnados' recorreu a "números e factos" que explicam a descida do top-10 até ao atual 21.º lugar na hierarquia de clubes da UEFA.

"Sabem quem é o treinador com mais vitórias em menos número de jogos da 'Champions'? Sou eu. Jogámos com uma equipa difícil, que nos últimos nove jogos ganhou seis. Vamos olhar para tudo. O treinador com mais vitórias no rácio jogos/vitórias sou eu. Temos dois jogos em casa e um fora. Vamos trabalhar para ganhar, a fase de grupos está em aberto", afirmou.