Brasil/Eleições

O candidato Fernando Haddad (PT, esquerda), que disputará no domingo a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras com Jair Bolsonaro, reiterou hoje que apoiar o candidato da extrema-direita é promover "o ódio e a violência" no Brasil.

"O país precisa de um Presidente que governe para todos, cuide daqueles que mais precisam e que garanta o diálogo", disse Haddad no seu último espaço televisivo, antes de os brasileiros se dirigirem às urnas de voto, no próximo domingo.

Nesse espaço televisivo, a campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) voltou a criticar a recusa de Bolsonaro em participar nos quatro debates previstos na televisão, uma decisão justificada com a necessidade de repouso depois do ataque à faca que o candidato da extrema-direita sofreu em setembro passado.