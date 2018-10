Actualidade

O Presidente da República apelou hoje à "unidade nacional" e a "uma visão de médio-longo prazo" e defendeu o que "não há luta política que valha sacrificar o que há de estrutural nas instituições" com funções de soberania.

Marcelo Rebelo de Sousa lançou este apelo "à entrada antecipada de um ano eleitoral" com europeias e legislativas, no encerramento do Congresso "Sintra Economia 20/30", no Centro Cultural Olga Cadaval, afirmando: "As legislaturas passam, os governos passam, os presidentes passam, mas o país fica. E o país tem de ser pensado a médio e longo prazo".

Neste contexto, referiu-se às funções de soberania, defendendo: "Não há unidade nacional se não houver prestígio das instituições. E não há luta política que seja conjuntural que valha sacrificar o que há de estrutural nas instituições. Ou que confunda esse combate conjuntural com a realidade do respeito das instituições".