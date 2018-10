Actualidade

O Portimonense alcançou hoje a primeira vitória fora de casa na I Liga de futebol, ao vencer na Madeira o Nacional por 1-0, em jogo da oitava jornada da prova.

Um golo de Ewerton, aos 28 minutos, foi o suficiente para a equipa algarvia conquistar os seus primeiros pontos fora de casa na presente edição da Liga, enquanto, do outro lado, o Nacional continua sem somar pontos em casa.

Com esta vitória, o Portimonense subiu ao nono lugar, com 10 pontos, enquanto os insulares estão no 17.º e penúltimo, com cinco.